Ali Koçtan büyük sürpriz! Abdullah Avcı... - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Ali Koç'tan büyük sürpriz! Abdullah Avcı...

    Ocak ayına kadarki performansı geçer not alırsa Koeman ile sezon tamamlanacak. Gelecek yıl içinse, Başakşehir'le zirveyi zorlayan Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.

    6 Kasım 2018 Salı, 22:41:12 Güncelleme: 22:52:57
    Ali Koçtan büyük sürpriz! Abdullah Avcı...

    Fenerbahçe'de teknik direktör konusu bir süreliğine rafa kaldırıldı. Sarı-lacivertli yönetim, Koeman'ın derbi performansından hayli memnun kaldı.

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    Ali Koçtan büyük sürpriz! Abdullah Avcı...

    Cocu'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Hollandalı çalıştırıcı, hem takımı iyi yönetmesi hem de yaşanan olaylarda soğukkanlı kalması ile Başkan Ali Koç ve yönetimin takdirini kazandı.

    Ali Koçtan büyük sürpriz! Abdullah Avcı...

    Koeman, Anderlecht ve Alanya maçlarından iyi sonuçlar alırsa, bu sezon Hollandalı ile tamamlanacak.

    Ali Koçtan büyük sürpriz! Abdullah Avcı...

    2014'TEN BU YANA BAŞAKŞEHİR'DE

    SABAH'ın haberine göre başkan Ali Koç'un gelecek sezon için kafasındaki projenin ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

    Ali Koçtan büyük sürpriz! Abdullah Avcı...

    Koç'un bu nedenle Cocu sonrası yeni bir teknik direktörle anlaşmak yerine yola Koeman'la devam ettiği, gelecek sezon takımı Avcı ve ekibine teslim etmeyi planladığı öğrenildi.

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