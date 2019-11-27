Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Süper Lig'de son 4 maçında 4 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Ara transfer dönemi için eski çalıştığı menajerlerle de görüşen siyah-beyazlı yöneticilere, Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin menajerinden iki isim önerildi.
27 Kasım 2019 Çarşamba 22:24
Güncelleme: 27.11.2019 22:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son 4 maçında 4 galibiyet alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemdeki iyi gidişatın havasına kapılmak istemeyen siyah-beyazlı kulüp, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Quaresma'nın ayrılmasının ardından yeni transferlerden de beklenen verimi alamayan Kara Kartal'da kanat transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'da transfer sinyalini vermişti.
Geniş kapsamlı bir çalışma sürdüren Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için daha önce çalıştığı menajerlerle görüşme sağlıyor.