Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Süper Lig'de son 4 maçında 4 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Ara transfer dönemi için eski çalıştığı menajerlerle de görüşen siyah-beyazlı yöneticilere, Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin menajerinden iki isim önerildi.
27 Kasım 2019 Çarşamba 22:24 Güncelleme: 27.11.2019 22:24
Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son 4 maçında 4 galibiyet alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Son dönemdeki iyi gidişatın havasına kapılmak istemeyen siyah-beyazlı kulüp, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Quaresma'nın ayrılmasının ardından yeni transferlerden de beklenen verimi alamayan Kara Kartal'da kanat transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'da transfer sinyalini vermişti.

Van Persie'nin menajerinden Kartal'a 2 isim!

Geniş kapsamlı bir çalışma sürdüren Beşiktaş yönetimi, ara transfer dönemi için daha önce çalıştığı menajerlerle görüşme sağlıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN