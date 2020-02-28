TFF'den Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye uyarı! "Başkan kim?"

AHMET NUR ÇEBİ: BİZ HİÇBİR ŞEYDEN KAÇMIYORUZ

Çebi daha önce Futbol A.Ş.'de görev almaması ile ilgili olarak "Hem futbol A.Ş.'nin başında oturacağım, hem Beşiktaş'ın başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Böyle olmaz. Muhalefet olmalı, Beşiktaş'ın kontrol mekanizmasının oluşmasının ilk adımı budur.