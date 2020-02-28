HaberlerGaleriTFF'den Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye uyarı! "Başkan kim?"
TFF'den Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye uyarı! "Başkan kim?"
Maddi durumlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta şimdi de başkanlık krizi patlak verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, kurallar gereği Ahmet Nur Çebi'nin değil Futbol A.Ş patronu Erdal Torunoğulları'nın muhatab alınacağını siyah-beyazlı kulübe belirtti ve konuyla alakalı bir uyarı yazısı gönderdi.
28 Şubat 2020 Cuma 14:47
Güncelleme: 28.02.2020 15:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A.Ş.'nin başına geçmemesi uzun bir süre tartışılırken, geçen hafta yaşananlar konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta içinde siyah beyazlı kulübe konuyla ilgili bir uyarı gönderdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gönderilen yazıda "Kurallar gereği TFF'nin muhatabı Futbol A.Ş.'dir. Her görüşme Erdal Torunoğulları üzerinden gerçekleştirilmeli. Çünkü Futbol A.Ş.'de başkan Erdal Torunoğulları gözüküyor" denildi.
AHMET NUR ÇEBİ: BİZ HİÇBİR ŞEYDEN KAÇMIYORUZ
Çebi daha önce Futbol A.Ş.'de görev almaması ile ilgili olarak "Hem futbol A.Ş.'nin başında oturacağım, hem Beşiktaş'ın başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Böyle olmaz. Muhalefet olmalı, Beşiktaş'ın kontrol mekanizmasının oluşmasının ilk adımı budur.
Siz sorumluluktan mı kaçıyorsunuz?' diyenlere şunu söyleyeyim; ben Beşiktaş Kulübü'nün başkanıyım. Bütün borçlarından, vergi borçlarından sorumluyum. Futbol A.Ş.'de olmadığım zaman sorumluluk almayacağım anlamına gelmez. Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
'EĞER SEÇECEK OLSAYDIM FUTBOL AŞ'Yİ SEÇERDİM'
Beşiktaş Başkanı, selefi Fikret Orman'ın kendisine bu konuda yaptığı eleştirilere de "Futbol A.Ş.'ye girmemişim. Göğsümü koyacakmışım. Ya ben kellemi koydum, vücudumu koydum. Bende bir şey kalmadı. Benim göğsümün içinde vicdan var.