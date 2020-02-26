Sergen Yalçın'ın Alanyaspor planı hazır! Caner Erkin...
Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ilk 11 kararını netleştirmeye başladı. Trabzonspor'a karşı üstün bir oyun ortaya koyan ve bundan memnun olan Yalçın, gözünü Alanyaspor galibiyetine dikti. İşte Sergen Yalçın ve ekibinin Alanyaspor planı ile Caner Erkin kararı...
26 Şubat 2020 Çarşamba 11:59
Güncelleme: 26.02.2020 12:35
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Trabzonspor karşısında son dakikalarda yediği golle sahada 2 puan bırakan Beşiktaş'ta gözler Alanyaspor karşılaşmasına çevirildi.
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Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Dorukhan Toköz dışında eksik bulunmayan Beşiktaş'ta, geçen hafta antrenmanlarda yer almayan Adem Ljajic takımla çalışmalara hafta başından itibaren başladı.
Başakşehir karşısında iyi oyuna rağmen mağlup olan siyah beyazlılar oynadığı oyunla umut vermişti.
Trabzonspor karşılaşmasında da oynadığı oyunla taraftarın beğenisini toplayan ve son dakikalarda yediği golle sahada 2 puan bırakan Beşiktaş, Alanyaspor karşısında galibiyeti hedefleyecek.