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Sergen Yalçın'ın Alanyaspor planı hazır! Caner Erkin...

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ilk 11 kararını netleştirmeye başladı. Trabzonspor'a karşı üstün bir oyun ortaya koyan ve bundan memnun olan Yalçın, gözünü Alanyaspor galibiyetine dikti. İşte Sergen Yalçın ve ekibinin Alanyaspor planı ile Caner Erkin kararı...

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:59 Güncelleme: 26.02.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





