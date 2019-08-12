Süper Lig'de Volkan Babacan bombası!

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Volkan Babacan'ın yeni adresi netlik kazanıyor. Geçtiğimiz sezon Mert Günok'un gölgesinde kalan Volkan yeni sezon öncesi takımdan ayrılıyor. Başakşehir'in Bursaspor'dan genç kaleci Muhammed'i transfer etmesi halinde Volkan Babacan'a izin verilecek.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00
Güncelleme: 12.08.2019 16:07
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Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer bombaları da patlamaya başladı.
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Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un gölgesinde kalan Volkan Babacan'ın yeni takımı belli oluyor.
Tecrübeli kaleci, farklı bir maceraya atılmak için yönetimden izin istedi.
Turuncu-lacivertli ekibin kaleye takviye yapmasının ardından transfere sıcak bakacağı iddia edildi. İşte Volkan Babacan'la ilgili gelişmeler...
Beşiktaş, kaleye, forvete ve hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.