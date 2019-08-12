Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim

Beşiktaş'ta teknik direktörü Abullah Avcı, "Burak Yılmaz iyi olsa da yine bir forvet almamız gerekiyor" derken, başkan Fikret Orman ise "3-4 maç için büyük bedellerle golcü alamayız" dedi. Avcı ise bonservisi elinde olan oyunculardan Orman'a 3 isim önerdi. İşte Beşiktaş'ın golcü transferinde son durum...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





