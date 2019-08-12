Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim

Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim

Beşiktaş'ta teknik direktörü Abullah Avcı, "Burak Yılmaz iyi olsa da yine bir forvet almamız gerekiyor" derken, başkan Fikret Orman ise "3-4 maç için büyük bedellerle golcü alamayız" dedi. Avcı ise bonservisi elinde olan oyunculardan Orman'a 3 isim önerdi. İşte Beşiktaş'ın golcü transferinde son durum...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:31
Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim

Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala gözler yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Avcı, önceki gün yaptığı basın toplantısında bir yeri kaleci ve bir forvet almalarını gerektiğini açıkça dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim

Başkan Fikret Orman ise Alman file bekçisi Loris Karius'un sakatlığı sebebiyle Avcı'nın bu talebine olumlu yaklaştı ve "Bütçemiz doğrultusunda yerli bir kaleci alabiliriz" diyerek 1 numara mevkiine yapılacak olan takviyeye sıcak yaklaştı.

Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim

Ancak Başkan Orman, teknik patron Avcı'nın "Burak iyi olsa da bir forvet almamız gerekiyor" önerisine ise temkinli yaklaştı.

Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim


GÜVEN YALÇIN'A GÜVENMELİYİZ
Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'ın yokluğunda genç oyuncu Güven'i forvette oynatarak sezona başlamak istemediğini söyledi.

Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim

Başkan Orman ise 4'üncü haftaya kadar Sivas deplasmanı ile Göztepe ve Rize'yle içeride oynanacak 3 maç için büyük paralar vererek bir forvet transferi yapmanın finansal açıdan kendilerini zorlayacağını anlattı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN