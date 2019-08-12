Beşiktaş'ta forvet çıkmazı! Avcı'dan Orman'a 3 isim
Beşiktaş'ta teknik direktörü Abullah Avcı, "Burak Yılmaz iyi olsa da yine bir forvet almamız gerekiyor" derken, başkan Fikret Orman ise "3-4 maç için büyük bedellerle golcü alamayız" dedi. Avcı ise bonservisi elinde olan oyunculardan Orman'a 3 isim önerdi. İşte Beşiktaş'ın golcü transferinde son durum...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:31
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Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala gözler yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Avcı, önceki gün yaptığı basın toplantısında bir yeri kaleci ve bir forvet almalarını gerektiğini açıkça dile getirdi.
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Başkan Fikret Orman ise Alman file bekçisi Loris Karius'un sakatlığı sebebiyle Avcı'nın bu talebine olumlu yaklaştı ve "Bütçemiz doğrultusunda yerli bir kaleci alabiliriz" diyerek 1 numara mevkiine yapılacak olan takviyeye sıcak yaklaştı.
Ancak Başkan Orman, teknik patron Avcı'nın "Burak iyi olsa da bir forvet almamız gerekiyor" önerisine ise temkinli yaklaştı.
GÜVEN YALÇIN'A GÜVENMELİYİZ Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'ın yokluğunda genç oyuncu Güven'i forvette oynatarak sezona başlamak istemediğini söyledi.
Başkan Orman ise 4'üncü haftaya kadar Sivas deplasmanı ile Göztepe ve Rize'yle içeride oynanacak 3 maç için büyük paralar vererek bir forvet transferi yapmanın finansal açıdan kendilerini zorlayacağını anlattı.