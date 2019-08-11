Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'a doğru

Şili basını, siyah-beyazlıların 32 yaşındaki 10 numara için oyuncuya senelik 4 milyon euro teklif ettiğini, İnter'in de Vidal için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
11 Ağustos 2019 Pazar 06:48
Güncelleme: 11.08.2019 06:48
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Şili basınından Show Sports Chile'nin haberine göre Beşiktaş, Arturo Vidal transferinde devreye girdi ve 'King Arturo' lakaplı futbolcuya senelik 4 milyon euro teklif etti.
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Kadrosunda Medel ve Roco gibi Şilili futbolcular bulunan Beşiktaş'ın Vidal'i kadrosuna katmayı planladığı yazıldı.
Öte yandan siyah beyazlı kulübün bu transferde Inter ile yarıştığı ifade edildi.
94 GOL ATTI, 71 ASİST YAPTI
Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Şilili futbolcu bu sezon 53 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
İlerleyen yaşı nedeniyle kadrodaki durumu tehlikeye giren Arturo Vidal, geçmişte Bayern Münih, Juventus, Bayer Leverkusen ve Şili ekibi Colo Colo'da forma giydi.