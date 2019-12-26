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Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! Yer yerinden oynayacak
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken, başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Takımlar, yapacaklar takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, Süper Lig devinin Inter'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:39
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasına girilmesiyle birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
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Başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor lige verilecek 3 haftalık arada takımlarını güçlendirmek için kollarını sıvadı.
Yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinde mutlu sona ulaştı.
İki futbolcuyla da 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin de takıma döneceği öğrenildi.
Kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, transfere kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen Belhanda, Mariano ve Nagatomo gibi isimleri de elinden çıkartacak.