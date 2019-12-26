Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek

Süper Lig'in 16. haftasında dev derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:38
Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı.

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Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek

Siyah-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak beklentilerin uzağında kaldı.

Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek

Kara Kartal, bu süreçte kalesinde 12 gol görerek küme düşme hattında yer aldı.

Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek

Sezonun 15. haftasında sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a son dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup olarak beklenmedik bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek zirvenin 7 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

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