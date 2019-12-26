Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu.