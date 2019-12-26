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Beşiktaş Galatasaray'ın gözdesini kapıyor! Kiralık olarak bitecek
Süper Lig'in 16. haftasında dev derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı. Son dakika Beşiktaş haberleri...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:38
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Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı.
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Siyah-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak beklentilerin uzağında kaldı.
Kara Kartal, bu süreçte kalesinde 12 gol görerek küme düşme hattında yer aldı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan AytemizAlanyaspor maçının ardından yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu.
Sezonun 15. haftasında sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a son dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup olarak beklenmedik bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Kadıköy deplasmanında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek zirvenin 7 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.