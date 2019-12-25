Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala transfer gelişmeleri devam ediyor. Fenerbahçe derbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş'ta Devre arası transfer çalışmalarını son sürat sürüyor. Trabzonspor'un da daha önce temasta bulunduğu Galatasaray'ın eski yıldızına siyah beyazlılarda talip oldu. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...