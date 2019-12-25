Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala transfer gelişmeleri devam ediyor. Fenerbahçe derbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş'ta Devre arası transfer çalışmalarını son sürat sürüyor. Trabzonspor'un da daha önce temasta bulunduğu Galatasaray'ın eski yıldızına siyah beyazlılarda talip oldu. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...
25 Aralık 2019 Çarşamba 22:53
Güncelleme: 25.12.2019 23:19
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Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala transfer gelişmeleri devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçederbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları son sürat sürüyor.
Trabzonspor'un da daha önce temasta bulunduğu Galatasaray'ın eski yıldızına siyah beyazlılarda talip oldu.
Beşiktaş, Stoke City'denBadouNdiaye'yi gündemine aldı.
Adı Trabzonspor'la anılan Senegalli oyuncu için siyah beyazlıların da girişimlere başladığı öğrenildi.