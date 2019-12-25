Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala transfer gelişmeleri devam ediyor. Fenerbahçe derbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş'ta Devre arası transfer çalışmalarını son sürat sürüyor. Trabzonspor'un da daha önce temasta bulunduğu Galatasaray'ın eski yıldızına siyah beyazlılarda talip oldu. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler...

25 Aralık 2019 Çarşamba 22:53 Güncelleme: 25.12.2019 23:19
Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine bir hafta kala transfer gelişmeleri devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Fenerbahçe derbisinden mağlup ayrılan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları son sürat sürüyor.

Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Trabzonspor'un da daha önce temasta bulunduğu Galatasaray'ın eski yıldızına siyah beyazlılarda talip oldu.

Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Beşiktaş, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi gündemine aldı.

Beşiktaş'tan flaş atak! Badou Ndiaye...

Adı Trabzonspor'la anılan Senegalli oyuncu için siyah beyazlıların da girişimlere başladığı öğrenildi.

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