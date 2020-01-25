HaberlerGaleriSözleşmesindeki madde ortaya çıktı! "Beşiktaş'a giderse serbest kalır"
Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! "Beşiktaş'a giderse serbest kalır"
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen ve ligin ikinci yarısına Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda antrenörlük koltuğu için 4 adayın ismi öne çıkarken, bunlardan birisinin sözleşmesinde Beşiktaş maddesi yer aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
25 Ocak 2020 Cumartesi 11:39
Güncelleme: 25.01.2020 11:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı yenilgisi ile başlayan Beşiktaş'ta istifa sesleri yükselmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu gidişat sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşık 6 saat süren toplantısı sonucunda, deneyimli teknik adamla yolları ayırma kararı çıktı.
Şimdi gözler "Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak?" sorusuna çevrildi. Bu konuda siyah-beyazlıların Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.
Ancak Sergen Yalçın'la anlaşılamaması durumunda Beşiktaş'ın B planı arasında yer alan isimlerden biri de Yukatel Denizlispor'u çalıştıran ve yine bir eski Beşiktaşlı Mehmet Özdilek...
Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetimin alternatif listesinde Tayfun Korkut ve Tayfur Havutçu'nun da adının bulunduğu ifade edilirken, yeni hocanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI
Sezon başı anlaştığı Abdullah Avcı idaresinde üç kulvarda 27 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken tam 13 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Kartal, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 30 puan topladı.