Beşiktaş taraftarı çıldırdı! ''İsmi bile heyecan veriyor''

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın heyecanı yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlılarda bu görev için en öne çıkan aday Sergen Yalçın olarak göze çarpti. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada efsane isimlerini takımın başında görmek istediklerini ifade etti.

İŞTE SOSYAL MEDYADA SERGEN YALÇIN YORUMLARI