Beşiktaş taraftarı çıldırdı! ''İsmi bile heyecan veriyor''
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı yönetimin yaptığı olağanüstü toplantı sonucu deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar da efsane isimlerini takımın başında görmek isterken sosyal medyada fırtına estirdi. İşte sosyal medyada Sergen Yalçın tepkileri...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın heyecanı yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlılarda bu görev için en öne çıkan aday Sergen Yalçın olarak göze çarpti. Siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada efsane isimlerini takımın başında görmek istediklerini ifade etti.
İŞTE SOSYAL MEDYADA SERGEN YALÇIN YORUMLARI