GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! "Şampiyonluk yolundaki en büyük engel"
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! "Şampiyonluk yolundaki en büyük engel"
Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 19. dakikasında Kasımpaşa Aytaç Kara'nın golü ile 1-0 öne geçti. Golden önce Necip Uysal'ın hatası ise sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o yorumlar...
04 Nisan 2021 Pazar 19:44, Güncelleme 04.04.2021 19:46
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! "Şampiyonluk yolundaki en büyük engel"