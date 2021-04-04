Galeri Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! "Şampiyonluk yolundaki en büyük engel"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! "Şampiyonluk yolundaki en büyük engel"

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 19. dakikasında Kasımpaşa Aytaç Kara'nın golü ile 1-0 öne geçti. Golden önce Necip Uysal'ın hatası ise sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte o yorumlar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! "Şampiyonluk yolundaki en büyük engel"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! Şampiyonluk yolundaki en büyük engel

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! Şampiyonluk yolundaki en büyük engel

Siyah-beyazlılarda Sergen Yaçın sağ bek mevkinde Necip Uysal'a görev verdi.

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! Şampiyonluk yolundaki en büyük engel

Zorlu mücadelenin 19. dakikasında Kasımpaşa Aytaç Kara'nın golü ile 1-0 öne geçti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! Şampiyonluk yolundaki en büyük engel

Golden önce Necip Uysal'ın hatası büyük tepki topladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızına büyük tepki! Şampiyonluk yolundaki en büyük engel

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal takımı atağa çıkarmak isterken pas hatası yaparak topu Kevin Varga'ya kaptırdı.

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