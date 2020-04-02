Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Beşiktaş'ta, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi ekonomik sıkıntılarının artmasına neden oldu. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın altyapıdan da bir çok ismi takımına kazandırmanın planlarını yapıyor. Çalışmalarına devam eden Yalçın, belirlediği 9 ismi A takıma alacak.
2 Nisan 2020 Perşembe 19:55 Güncelleme: 02.04.2020 20:11
Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin askıya alınması, maddi olarak zor günler geçiren spor kulüplerinin ekonomik sıkıntılarının artmasına neden olacak.

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Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

Bu doğrultuda yeni sezon için kadro yapılanmasında genç oyunculara yer vermek isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, yönetime U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu iletti.

Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

İSİMLER DE BELLİ OLDU

Sergen Yalçın'ın belirlediği listedeki isimler de belli oldu. 47 yaşındaki teknik adamın, takımın gelecekte omurgasını oluşturacak isimler şu şekilde:

Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

Ersin Destanoğlu

Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

Kerem Kalafat

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