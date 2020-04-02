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Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Beşiktaş'ta, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi ekonomik sıkıntılarının artmasına neden oldu. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın altyapıdan da bir çok ismi takımına kazandırmanın planlarını yapıyor. Çalışmalarına devam eden Yalçın, belirlediği 9 ismi A takıma alacak.

2 Nisan 2020 Perşembe 19:55 Güncelleme: 02.04.2020 20:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





