Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İlk iki hedefi için kazanmaktan başka çaresi olmayan Beşiktaş, mutlak 3 puan hedefi ile sahada olacak. Göztepe ise, küme düşmemek adına zorlu deplasmandan puan çıkartmak zorunda. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu maç öncesi 11'ini belirledi.

15 Mart 2019 Cuma 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





