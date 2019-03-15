Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye - Fotomaç
15 Mart 2019, Cuma
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Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İlk iki hedefi için kazanmaktan başka çaresi olmayan Beşiktaş, mutlak 3 puan hedefi ile sahada olacak. Göztepe ise, küme düşmemek adına zorlu deplasmandan puan çıkartmak zorunda. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu maç öncesi 11'ini belirledi.
15 Mart 2019 Cuma 12:28
Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, 16 Mart Cumartesi akşamı Göztepe'yi konuk edecek.

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Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye

Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye

Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada bulunuyor.

Şenol Güneş'ten 11'e ayar! Yıldız isim kulübeye

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

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