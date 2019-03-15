Volkan Babacan Süper Lig devine gidiyor! İlk adımlar atıldı

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performans ile A Milli Takım kalesini de koruyan Volkan Babacan, bu sezon Mert Günok'un gerisinde kaldı. Başakşehir'de forma şansı bulamayan Babacan'ın durumunu iki Süper Lig devi de yakından takip ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 11:06 Güncelleme: 15.03.2019 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





