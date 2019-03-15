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Volkan Babacan Süper Lig devine gidiyor! İlk adımlar atıldı
Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performans ile A Milli Takım kalesini de koruyan Volkan Babacan, bu sezon Mert Günok'un gerisinde kaldı. Başakşehir'de forma şansı bulamayan Babacan'ın durumunu iki Süper Lig devi de yakından takip ediyor.
15 Mart 2019 Cuma 11:06
Güncelleme: 15.03.2019 11:15
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Sezon başında Fabri ile yollarını ayırarak, Loris Karius'u kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş Yönetimi'nden sürpriz bir hamle geldi.
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Alman file bekçisinin beklentilere yanıt verememesi nedeniyle Medipol Başakşehirli Volkan Babacan'ı liste başına aldı.
Siyah-beyazlı yönetim bu sezon formasını sürpriz biçimde Mert Günok'a kaptıran 30 yaşındaki deneyimli file bekçisini bedelsiz gelmesi halinde transfer etmeyi planlıyor.
Milliyet'in haberine göre yabancı futbolcu sayısının azaltılma ihtimali nedeniyle kaleyi Türk oyunculara emanet etmek isteyen siyah-beyazlılar, transferi daha önce de gündeme gelen Volkan Babacan'ı renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.
Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan Loris Karius'un sezonun ikinci yarısında toparlanacağını düşünerek devre arasından bugüne kadar hiçbir kaleciyle temas kurmayan Beşiktaşlı yöneticiler, Volkan Babacan konusunda daha ciddi adımlar atmaya başladı.