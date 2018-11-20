MİLLİ MAÇTAN YORGUN DÖNECEKLER



Hürriyet'in haberine göre Tolgay Arslan'ın kadro dışı olması, Oğuzhan Özyakup'un form düşüklüğü, Atiba ve Medel'in milli takımlardan yorgun dönecek olması Güneş'i Dorukhan'ı ilk 11'de oynatmaya yöneltti.

Babel'in de Hollanda'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanması Güneş'in bir hayli canını sıktı.

