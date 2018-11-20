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Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'dan sonra...
Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş Ankaragücü maçı kadrosunu netleştirmeye başladı. Güneş, Oğuzhan Özyakup'un formu ve Tolgay Arslan'ın disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılmasından sonra kadroya flaş bir çözüm getiriyor.
20 Kasım 2018 Salı, 11:46:10 Güncelleme: 12:20:27
Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
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Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
MİLLİ MAÇTAN YORGUN DÖNECEKLER
Hürriyet'in haberine göre Tolgay Arslan'ın kadro dışı olması, Oğuzhan Özyakup'un form düşüklüğü, Atiba ve Medel'in milli takımlardan yorgun dönecek olması Güneş'i Dorukhan'ı ilk 11'de oynatmaya yöneltti.
Babel'in de Hollanda'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanması Güneş'in bir hayli canını sıktı.
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