Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslandan sonra... - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'dan sonra...

    Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş Ankaragücü maçı kadrosunu netleştirmeye başladı. Güneş, Oğuzhan Özyakup'un formu ve Tolgay Arslan'ın disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılmasından sonra kadroya flaş bir çözüm getiriyor.
    20 Kasım 2018 Salı, 11:46:10 Güncelleme: 12:20:27
    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgaydan sonra...

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü maçıyla birlikte takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgaydan sonra...

    Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de şans verdiği genç oyuncu Güven Yalçın'ın gol atması ve başarılı bir performans da ortaya koyması Güneş'i Dorukhan Toköz için de harekete geçirdi.

    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgaydan sonra...

    Tecrübeli teknik adam Ankaragücü ile oynanacak kritik maçta forvette 19 yaşındaki Güven'e orta alanda da Dorukhan'a şans vermeyi planlıyor.

    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgaydan sonra...

    MİLLİ MAÇTAN YORGUN DÖNECEKLER

    Hürriyet'in haberine göre Tolgay Arslan'ın kadro dışı olması, Oğuzhan Özyakup'un form düşüklüğü, Atiba ve Medel'in milli takımlardan yorgun dönecek olması Güneş'i Dorukhan'ı ilk 11'de oynatmaya yöneltti.

    Babel'in de Hollanda'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanması Güneş'in bir hayli canını sıktı.

    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgay'dan sonra...
    Şenol Güneş bunu da yaptı! Oğuzhan ve Tolgaydan sonra...

    Süper Lig'de sadece Sivasspor maçında sonradan oyuna girerek 32 dakika şans bulan 22 yaşındaki oyuncu, özellikle Genk ile oynanan maçta ortaya koyduğu mücadeleyle büyük taktir kazanmıştı.

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