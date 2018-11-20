Chiellini Beşiktaşı küçümsedi! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Chiellini Beşiktaş'ı küçümsedi!

    Juventus'un yıldız ismi Giorgio Chiellini, İtalya - Portekiz maçı sonrasında Beşiktaş ve Pepe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    20 Kasım 2018 Salı, 10:05:41 Güncelleme: 10:08:55
    Chiellini Beşiktaşı küçümsedi!

    Dün gece oynanan İtalya-Portekiz maçından sonra Juventus'lu Chiellini maç sonunda çarpıcı bi açıklamada bulundu.

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    Chiellini Beşiktaşı küçümsedi!

    İtalya Milli Takımı'nın yıldız stoperi, Portekiz Milli Takımı ile oynadıkları maçtan sonra Pepe ile ilgili konuştu.

    Chiellini Beşiktaşı küçümsedi!

    Pepe'nin kaliteli bir oyuncu olduğunu ve Beşiktaş'ta oynadığı için şaşırdığını belirten Chiellini şunları söyledi:

    Chiellini Beşiktaşı küçümsedi!

    "Pepe, Real Madrid'de çok önemli bir oyuncuydu, onun Beşiktaş'ta olmasına şaşırdım. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey seviyede devam edebilecek bir oyuncu. Herkese örnek olmalı"

    Chiellini Beşiktaşı küçümsedi!

    İtalya ile Portekiz arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 0-0 sona ererken, Pepe karşılaşmada süre almadı.

    Chiellini Beşiktaşı küçümsedi!
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