Portekiz basını, Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pepe'nin Porto'ya dönmek istediğini, buna karşılık Beşiktaş'ın da sakatlığı devam eden Aboubakar'ı renklerine katmak arzusunda olduğunu öne sürdü. Akşam'da yer alan habere göre; Porto yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği de iddia edildi.