Aboubakar gittikten sonra golcü sorununu çözemeyen Beşiktaş, eski göz ağrısı Aboubakar'ı getirmek için girişimlerini sürdürüyor. Sezon başında da bu oyuncuyla ilgilenen Siyah-Beyazlılar'ın ara transfer dönemi yaklaşırken çok ilginç bir pazarlığa giriştiği iddia edildi.
20 Kasım 2018 Salı, 09:51:59
Güncelleme: 09:55:17
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Portekiz basını, Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pepe'nin Porto'ya dönmek istediğini, buna karşılık Beşiktaş'ın da sakatlığı devam eden Aboubakar'ı renklerine katmak arzusunda olduğunu öne sürdü. Akşam'da yer alan habere göre; Porto yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği de iddia edildi.
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ÇAPRAZ BAĞLARINI KOPARTTI Geçen sezon Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maçtan sonra Siyah-Beyazlılar'ın soyunma odasına gidip, kutlama yapan Aboubakar'a kendi kulübünden ve taraftarlardan büyük tepki gelmişti.
Daha önce de Porto'da huzursuz olan Aboubakar, hocanın değişmesiyle kalma kararı vermişti. Siyah-Beyazlılar'la özel bir gönül bağı olan Aboubakar'ın da böyle bir transfere sıcak bakacağı belirtiliyor.
Ancak bir sorun var! Aboubakar gelse bile çapraz bağları koptuğu için sezon sonuna kadar oynayamayacak.
LİGDE 6 MAÇ OYNADI, 4 GOL ATTI Porto takımıyla bu sezona iyi bir başlangıç yapan Aboubakar, Tondela ile oynanan lig maçında sakatlanmış ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirilmişti.