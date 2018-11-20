Dev takas! Aboubakarın yerine o ismi istediler - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Dev takas! Aboubakar'ın yerine o ismi istediler

    Aboubakar gittikten sonra golcü sorununu çözemeyen Beşiktaş, eski göz ağrısı Aboubakar'ı getirmek için girişimlerini sürdürüyor. Sezon başında da bu oyuncuyla ilgilenen Siyah-Beyazlılar'ın ara transfer dönemi yaklaşırken çok ilginç bir pazarlığa giriştiği iddia edildi.
    20 Kasım 2018 Salı, 09:51:59 Güncelleme: 09:55:17
    Dev takas! Aboubakarın yerine o ismi istediler

    Portekiz basını, Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pepe'nin Porto'ya dönmek istediğini, buna karşılık Beşiktaş'ın da sakatlığı devam eden Aboubakar'ı renklerine katmak arzusunda olduğunu öne sürdü. Akşam'da yer alan habere göre; Porto yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği de iddia edildi.

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    Dev takas! Aboubakarın yerine o ismi istediler

    ÇAPRAZ BAĞLARINI KOPARTTI
    Geçen sezon Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maçtan sonra Siyah-Beyazlılar'ın soyunma odasına gidip, kutlama yapan Aboubakar'a kendi kulübünden ve taraftarlardan büyük tepki gelmişti.

    Dev takas! Aboubakarın yerine o ismi istediler

    Daha önce de Porto'da huzursuz olan Aboubakar, hocanın değişmesiyle kalma kararı vermişti. Siyah-Beyazlılar'la özel bir gönül bağı olan Aboubakar'ın da böyle bir transfere sıcak bakacağı belirtiliyor.

    Dev takas! Aboubakarın yerine o ismi istediler

    Ancak bir sorun var! Aboubakar gelse bile çapraz bağları koptuğu için sezon sonuna kadar oynayamayacak.

    Dev takas! Aboubakarın yerine o ismi istediler

    LİGDE 6 MAÇ OYNADI, 4 GOL ATTI
    Porto takımıyla bu sezona iyi bir başlangıç yapan Aboubakar, Tondela ile oynanan lig maçında sakatlanmış ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirilmişti.

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