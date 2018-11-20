Beşiktaşta sakatlık şoku! Ryan Babel...

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Mücadelede Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
20 Kasım 2018 Salı, 07:27:17
Güncelleme: 07:44:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
RYAN BABEL ŞOKU! Hollanda'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Ryan Babel, mücadelenin 45'inci dakikasında bir sakatlık yaşadı. Sağ arka adelesinde ağrı hisseden Babel, oyuna devam edemedi ve 45'inci dakikada yerini Javairo Dilrosun'a bıraktı.
HOLLANDA YARI FİNALDE UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç yapıldı. Portekiz, İsviçre ve İngiltere'den sonra Hollanda, turnuvada yarı finale çıkan son takım oldu.
.
Hollanda, A Ligi 1. Grup maçında konuk olduğu Almanya ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla grupta 7 puanlı Hollanda, Fransa'nın önünde UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Ukrayna'nın A Ligi'ne çıkma hakkı kazandığı B Ligi 1. Grup'taki son maçta Çekya, evinde Slovakya'yı 1-0'lık skorla geçti. Bu sonucun ardından Slovakya, C Ligi'ne düştü.