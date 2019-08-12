Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...

Transferde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlatan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Son olarak Guingamp forması giyen sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler gündem Yevhen Konoplyanka transferine çevrildi. Ukraynalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Schalke 04, adı siyah-beyazlılarla anılan Konoplyanka'nın Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:09
Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
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Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan Kara Kartal; Tler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz kadrosuna katmasının ardından son olarak Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Kanat transferi yapmak isteyen ve bu bölge için oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemindeki isimse adı Fenerbahçe ile de anılan Yevhen Konoplyanka...
Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Ukraynalı yıldızın transferini bir an önce bitirmek için Schalke 04 ile görüşmelerde bulunan siyah-beyazlılarda Konoplyanka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Schalke'den flaş Konoplyanka açıklaması! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma çok yakın...
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