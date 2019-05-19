Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın...

Herkesin merak ettiği soru: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Spor Toto Süper Lig'de dördüncü sıradaki Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen rakibiyle arasında 2 puan olan ve son haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş'ta gündem artık teknik direktör... Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gidecek olması sonrası yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen siyah beyazlılarda sıcak gelişme...