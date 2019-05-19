Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın... - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın...

Herkesin merak ettiği soru: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Spor Toto Süper Lig'de dördüncü sıradaki Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen rakibiyle arasında 2 puan olan ve son haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş'ta gündem artık teknik direktör... Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gidecek olması sonrası yeni teknik direktörünü açıklaması beklenen siyah beyazlılarda sıcak gelişme...

19 Mayıs 2019 Pazar 10:42 Güncelleme: 19.05.2019 11:02
Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın...

Genel kurulun ardından Başkan Fikret Orman, yeni dönem için kolları sıvadı.

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Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın...
Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın...

Başkan Orman, yeni yönetimle gerçekleştirdiği ilk toplantıda Şenol Güneş'in ardından takımın basına getirilecek yeni hoca ve kulübün mali durumuna kadar bir çok konuyu masaya yatırdı.

Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın...

İlk icraat olarak yeni teknik direktörü sezon bitimiyle birlikte açıklamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut'la görüşüyor...

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Rumen basını duyurdu! Sergen Yalçın...

Orman'ın yabancı hocada karar kılınması durumunda tercihinin Türkiye'deki futbol ortamını çok iyi bilmesi ve Süper Lig tecrübesi nedeniyle Lucescu olacağı belirtilirken Rumen basınından konuyla ilgili bir haber kaleme alındı.

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