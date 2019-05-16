Beşiktaş'ta teknik adam arayışı
Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetimi kongre sonrası teknik adam arayışına hız verdi. Siyah beyazlı yönetim alternatifli bir liste üzerinde çalışıyor.
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