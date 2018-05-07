Qauresma'dan harika asist. Adriano'dan müthiş gol! Twitter çıldırdı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Kartal, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İlk golde Beşiktaş'ın yıldız ismi Quaresma harika bir asist yaptı. İkinci gol ise Adriano'nun harika şutuyla geldi. Bu gollerden sonra Twtter'da Beşiktaşlılar coştu. İşte o tweetler...