Oğuzhan Özyakupta büyük düşüş! - Galeri - Fotomaç
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Oğuzhan Özyakup'ta büyük düşüş!
Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un son iki sezondaki büyük düşüşü göze çarpıyor.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 12:44:49
Güncelleme: 12:46:57
Beşiktaş'ın 7 sezon önce geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Aksine son dönemde kayıpları oynadı.
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Genk maçında 90 dakikayı 1 şut, 1 ikili mücadele ve 1 pas arası değeri ile kapatan 26 yaşındaki futbolcunun son iki sezonda skora katkısı yüzde 43 oranında düştü.
Bu dönemde Süper Lig'de 2109 dakika mücadele etmesine rağmen tek bir gol bile atamadı.
Takıma 7 asistle katkı sağlayan Oğuzhan, her 301 dakikada bir skoru değiştirdi.
BONSERVİSTE BÜYÜK DÜŞÜŞ!
Beşiktaş kaptanı, önceki 5 yılda ise 10 bin 46 dakika sahada kalarak, 24 gol ve 28 asistle her 193 dakikada bir skoru değiştirmişti.