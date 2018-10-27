Oğuzhan Özyakupta büyük düşüş! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Oğuzhan Özyakup'ta büyük düşüş!

    Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un son iki sezondaki büyük düşüşü göze çarpıyor.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 12:44:49 Güncelleme: 12:46:57
    Oğuzhan Özyakupta büyük düşüş!

    Beşiktaş'ın 7 sezon önce geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Aksine son dönemde kayıpları oynadı.

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    Oğuzhan Özyakupta büyük düşüş!

    Genk maçında 90 dakikayı 1 şut, 1 ikili mücadele ve 1 pas arası değeri ile kapatan 26 yaşındaki futbolcunun son iki sezonda skora katkısı yüzde 43 oranında düştü.

    Oğuzhan Özyakupta büyük düşüş!

    Bu dönemde Süper Lig'de 2109 dakika mücadele etmesine rağmen tek bir gol bile atamadı.

    Oğuzhan Özyakupta büyük düşüş!

    Takıma 7 asistle katkı sağlayan Oğuzhan, her 301 dakikada bir skoru değiştirdi.

    Oğuzhan Özyakupta büyük düşüş!

    BONSERVİSTE BÜYÜK DÜŞÜŞ!

    Beşiktaş kaptanı, önceki 5 yılda ise 10 bin 46 dakika sahada kalarak, 24 gol ve 28 asistle her 193 dakikada bir skoru değiştirmişti.

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