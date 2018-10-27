Fikret Ormandan kriz zirvesi!

Bugün Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip, teknik ekip ve takımla bir görüşme yapacak olan Başkan Orman, "Daha önce bizi gururlandıran ve zaferler yaşatan sizlersiniz. Yine yaparsınız. Başınızı öne eğmeyin" mesajları verecek.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 11:51:23
Güncelleme: 11:53:39
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UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de beklenmedik sonuçlar alan Beşiktaş'ta, düşüşün önüne geçmek için camia seferber oldu.
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Teknik Direktör Şenol Güneş'in uyguladığı terapilerin yanında, Başkan Fikret Orman da takıma özgüven kazandırmak için devreye giriyor.
Orman'ın bugün Ümraniye'ye giderek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geleceği, moral ve motivasyon aşılayacağı bildirildi.
Orman, zor günlerinde oyunculara sıkıntıları aşmak için daha çok kenetlenmeleri gerektiği mesajını verecek.
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Taraftarların oyuncuları ıslıklamasından büyük üzüntü duyan Başkan Orman, bu konuda da duyguları incinen takıma rehabilite edici bir konuşma yapacak.