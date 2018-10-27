Fikret Ormandan kriz zirvesi!

Fikret Orman'dan kriz zirvesi!

Bugün Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip, teknik ekip ve takımla bir görüşme yapacak olan Başkan Orman, "Daha önce bizi gururlandıran ve zaferler yaşatan sizlersiniz. Yine yaparsınız. Başınızı öne eğmeyin" mesajları verecek.



27 Ekim 2018 Cumartesi, 11:51:23 Güncelleme: 11:53:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





