Fikret Ormandan kriz zirvesi! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Fikret Orman'dan kriz zirvesi!

    Bugün Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip, teknik ekip ve takımla bir görüşme yapacak olan Başkan Orman, "Daha önce bizi gururlandıran ve zaferler yaşatan sizlersiniz. Yine yaparsınız. Başınızı öne eğmeyin" mesajları verecek.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 11:51:23 Güncelleme: 11:53:39
    Fikret Ormandan kriz zirvesi!

    UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de beklenmedik sonuçlar alan Beşiktaş'ta, düşüşün önüne geçmek için camia seferber oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fikret Ormandan kriz zirvesi!

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in uyguladığı terapilerin yanında, Başkan Fikret Orman da takıma özgüven kazandırmak için devreye giriyor.

    Fikret Ormandan kriz zirvesi!

    Orman'ın bugün Ümraniye'ye giderek oyuncularla ve teknik ekiple bir araya geleceği, moral ve motivasyon aşılayacağı bildirildi.

    Fikret Ormandan kriz zirvesi!

    Orman, zor günlerinde oyunculara sıkıntıları aşmak için daha çok kenetlenmeleri gerektiği mesajını verecek.

    Fikret Ormandan kriz zirvesi!

    BU TARAFTAR SİZİ YİNE ALKIŞLAR

    Taraftarların oyuncuları ıslıklamasından büyük üzüntü duyan Başkan Orman, bu konuda da duyguları incinen takıma rehabilite edici bir konuşma yapacak.

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