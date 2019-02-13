Oğuzhan Özyakup dibe vurdu! Nereden nereye... - Fotomaç
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Oğuzhan Özyakup dibe vurdu! Nereden nereye...
Bir zamanlar taraftarın büyük değer verdiği ve bunu sosyal medyada, "Oğuzhan 150 milyon Euro" paylaşımıyla dile getirdiği 26 yaşındaki oyuncu kayıplarda...
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:27
Oğuzhan Özyakup, 7. sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta en kötü dönemini yaşıyor...
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Bir dönem özellikle de sosyal medyada büyük ilgi gören orta saha oyuncusunun Beşiktaş taraftarı için değeri paha biçilmezdi...
Bazı rakamlar da telafuz ediliyor ve Beşiktaş taraftarı Oğuzhan için "En az 150 milyon euro" ifadelerini kullanıyordu.
26 yaşındaki futbolcu, şimdilerde tekrar formasına kavuşabilmek için özel fitness antrenörü tuttu.
Oğuzhan, ekstra çalışmalar yaparak, çok eleştirilen fiziki açığını kapatmak için büyük çaba sarf ediyor.