Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılıyor! - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de yukarı doğru bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta ayrılık krizi yaşanıyor. Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, sezon sonu İngiltere Premier Lig'e transfer olmak için menajerini talimat verdi.

12 Şubat 2019 Salı 18:40 Güncelleme: 12.02.2019 18:44
Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta ilk 11'deki yerini Atiba'ya kaptıran Gary Medel konusunda kriz yaşanıyor.

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Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Siyah beyazlı takımda yaşanan son dakika gelişmesine göre Şilili yıldız, ara transfer döneminde West Ham'ın teklifini değerlendirmediği için pişmanlık yaşıyor.

Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Siyah-beyazlı takımda Gary Medel en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ın devre arasında teklif alan oyuncularından biri olan fakat yönetimin gitmesine izin vermediği Medel'in bu konuda büyük pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

Gary Medel Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Milliyet'in haberine göre Şilili futbolcunun bu durumun ardından menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi.

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