Maç sonu üçlüsü sürpriz isimden!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında evinde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. İlk yarı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarı geri dönüşe imza atıp galip gelen siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Enzo Roco ve 90+2'de penaltıdan Adem Ljajic attı. Kara Kartallar'ın galibiyetine rağmen gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Maç sonu üçlüsünü ise sürpriz bir isim çektirdi...

29 Kasım 2019 Cuma 08:23 Güncelleme: 29.11.2019 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





