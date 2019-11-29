Maç sonu üçlüsü sürpriz isimden!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında evinde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı. İlk yarı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarı geri dönüşe imza atıp galip gelen siyah-beyazlıların gollerini 75. dakikada Enzo Roco ve 90+2'de penaltıdan Adem Ljajic attı. Kara Kartallar'ın galibiyetine rağmen gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Maç sonu üçlüsünü ise sürpriz bir isim çektirdi...
29 Kasım 2019 Cuma 08:23
Güncelleme: 29.11.2019 08:34
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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Slovak temsilcisi Sloven Bratislava'yı konuk etti.
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Konuk ekip karşılaşmaya iyi başladı ve 35. dakikada Erik Daniel'in attığı golle 1-0 öne geçmesini bildi. İkinci yarı maçı kontrolü altına alan temsilcimiz, 2 gol bularak maçı kazandı ve gruptaki ilk galibiyetine imza attı.
K Grubu'nda ilk 4 maçını kaybeden Beşiktaş, 5. maçını kazanarak gruptaki ilk puanlarını aldı.
Geçtiğimiz sezon Malmö yenilgisiyle Avrupa defterini kapayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da çıktığı ilk 4 maçı kaybetmiş ve Avrupa'da en uzun yenilgi serisini oluşturmuştu.
VODAFONE PARK'TA 3 MAÇ SONRA!
Daha önce Malmö, Wolverhampton ve Braga ile karşılaşıp bu maçlardan mağlup ayrılan temsilcimiz, Slovan Bratislava'yı yenerek kötü gidişata dur dedi!