Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında konuk ettiği Slovan Bratislava'yı geri düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Konuk takım 35. dakikada Erik Daniel'in kaydettiği golle öne geçti. Siyah beyazlıları galibiyete taşıyan goller 75. dakikada Enzo Roco ve 90. dakikada Adem Ljajic(P)'ten geldi. Daha önce tur atlama şansını kaybeden Beşiktaş, bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı ve üç puana yükseldi. Spor yazarı Turgay Demir de Beşiktaş'ın Slavan Bratislava ile oynadığı zorlu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

29 Kasım 2019 Cuma 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





