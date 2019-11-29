Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında konuk ettiği Slovan Bratislava'yı geri düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Konuk takım 35. dakikada Erik Daniel'in kaydettiği golle öne geçti. Siyah beyazlıları galibiyete taşıyan goller 75. dakikada Enzo Roco ve 90. dakikada Adem Ljajic(P)'ten geldi. Daha önce tur atlama şansını kaybeden Beşiktaş, bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı ve üç puana yükseldi. Spor yazarı Turgay Demir de Beşiktaş'ın Slavan Bratislava ile oynadığı zorlu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
29 Kasım 2019 Cuma 07:25
Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi.

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Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ilk golü 35. dakika Erik Daniel, Slovan Bratislava adına kaydetti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 tamamlandı.

Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş, aradığı golü 75. dakika Enzo Roco'nun kafasından buldu: 1-1.

Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta, galibiyet golünü 90+2'de penaltıdan Adem Ljaijc kaydetti. Bu skorla Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Grubun diğer maçında ise Braga ile Wolverhampton 3-3 berabere kaldı.

Spor yazarı Turgay Demir Beşiktaş - Slovan Bratislava maçını değerlendirdi

Grupta 5. maçlar sonunda Braga 11 puanla lider, Wolverhampton ise 10 puanla ikinci, Bratislava 4 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 3 puanla son sırada yer aldı.

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