Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Siyah-beyazlı takımla sorunlu bir şekilde ayrılan Alman file bekçisinin yeni takımı merak ediliyordu. Liverpool'un antrenmanlara bile gelmesini istemediği Loris Karius bir şok daha yaşadı.
31 Mayıs 2020 Pazar 17:38 Güncelleme: 31.05.2020 17:38
Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Loris Karius üst üste şoklar yaşıyor.

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Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...

Karius için Liverpool cephesi, 'Antrenmana bile gelme' görüşünü paylaşmıştı.

Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...

Karius'a İngiltere'den Wolverhampton ile West Ham United ilgi gösterdi. Ancak; bu durum sadece ilgi düzeyinde kaldı. Karius, Beşiktaş'ta ise 67 maça çıkmış ve kalesinde 95 gol görmüştü.

Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...

Karius'un İngiliz ekibi Liverpool ile 1 yıllık sözleşmesi sürüyor. Ada ekibinin menajeri Jürgen Klopp'un, Karius ile çalışmak istemediklerini kendisine bildirdiği haberleri sıkça gündeme gelmişti.

Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...

İngiliz ekibi Liverpool'un sözleşmeli futbolcusu olan, kiralık oynadığı Beşiktaş'tan FIFA'lık olarak ayrılan Loris Karius'un hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyordu.

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