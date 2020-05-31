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Loris Karius'a bir şok daha! Bu kez de...

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Loris Karius gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Siyah-beyazlı takımla sorunlu bir şekilde ayrılan Alman file bekçisinin yeni takımı merak ediliyordu. Liverpool'un antrenmanlara bile gelmesini istemediği Loris Karius bir şok daha yaşadı.

31 Mayıs 2020 Pazar 17:38 Güncelleme: 31.05.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





