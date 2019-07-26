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Loris Karius eski hoca Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalarda bulundu!
Transfer sezonunun suskun ekiplerin Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Takımın başına getirilen yeni teknik patron Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezonda çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da hedef mutlak şampiyonluk. Bu yönde çalışmalarına devam eden Kartal'ın Alman kalecisi Loris Karius, eski çalıştırıcısı Şenol Güneş hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 19:37
Güncelleme: 26.07.2019 19:37
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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı takımda gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak açıkladı.
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Avusturya'nın Salzburg kentindeki Saalfelden kasabasında kamp yapan siyah-beyazlı ekipte Karius, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sezon hazırlıklarını değerlendiren 26 yaşındaki kaleci, "İlk kamp dönemini Riva'da geçirdik yaklaşık 8 gün orası bir tanışma, alışma dönemiydi."
"Yeni sezonda oynayacağımız oyun şeklini öğrenmek ve bunu uygulamak adına. Burada yaklaşık 11-12 günlük bir kamp olacak."
"Burada her gün önemli, çünkü tamamen yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz, Onların bizden istediklerini, bizden beklentilerini öğrenmeye çalışıyoruz."