"Şenol Güneş benimle sadece bir kez konuştu"
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Yeni bir teknik ekiple çalışmasının kendisi için şans olduğunu söyleyen tecrübeli kaleci, "Şenol Güneş benimle sadece bir kez konuştu" dedi...
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