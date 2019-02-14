Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı! - Fotomaç
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Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı!
Hırvat yıldızın menajeri, "Roma çok ısrarcı oldu ama Vida, burada onu sahiplenen bir yönetim ve taraftar olduğu için ayrılmadı" dedi.
14 Şubat 2019 Perşembe 07:53
Güncelleme: 14.02.2019 07:53
Siyah beyazlıların yıldızı Vida'nın Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transferinde etkin rol oynayan FIFA menajeri Uğur Avadan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avadan, Hırvat futbolcunun en çok teklif alan oyuncu haline geldiğini söylerken; Roma'yı neden reddettiğini de açıkladı.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Avadan, "En çok teklifi Vida aldı, fakat kalmayı tercih etti. Roma çok istedi.
Transferinde ısrarcı oldular. Ama Vida, Roma'yı reddetti; çünkü burada onu sahiplenen bir yönetim ve taraftar var. Bu nedenle Roma'ya gitmek istemedi" dedi.
VIDA BÜTÜNLÜK SAĞLIYOR
Avadan şöyle devam etti: "Geleli bir yıl oldu. İki transfer dönemi vardı ve bu iki dönemde de transferi en çok konuşulan oyuncu oldu.