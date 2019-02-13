Fikret Orman Şenol Güneş'in yerine 3 aday belirledi!
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Mircea Lucescu ile yollarını ayıran A Milli Takım'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi durumunda siyah-beyazlı ekibi çalıştırabilecek 3 aday belirlediği ifade ediliyor.
13 Şubat 2019 Çarşamba 20:37
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılıp Türkiye Milli Takımı'nın başına geçmesine yakın gözüyle bakılıyor.
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Son olarak Mircea Lucescu'yla yolları ayıran Türkiye Futbol Federasyonu'nun Şenol Güneş'i milli takımın başına geçirmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta Fikret Orman da Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasına karşın siyah-beyazlı ekibin başına geçebilecek teknik direktör adaylarını değerlendiriyor.
Başkan Orman, Beşiktaş için 3 aday belirledi.
GUTI TECRÜBESİZ
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takımı'nın başına geçmesi durumunda acil eylem planını hazırladı.