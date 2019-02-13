Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Haberler
Galeri
Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...
Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...
Beşiktaş'ta sıcak saatler... Siyah beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldızının takımdan ayrılması an meselesi...
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... İki futbolcusunu transferle göndermesi an meselesi olan siyah beyazlılarda son gelişmelere dair detaylar ve resmi açıklama şöyle;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Santos Başkanı Jose Carlos Peres, yaptığı açıklamada takımının transfer hedeflerini resmen duyurdu.
UOL Esporte'ye açıklamalarda bulunan Peres, "Adriano veya Felipe Jonatan'dan biri olacak. Başka alternatifimiz yok." cümlelerini kullandı.
Adriano'nun sözleşmesini feshetmek istediğine dair çıkan haberler üzerine Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuya ödeme yapması, bu isteğin gerçekleşmesini önlemişti.
Medel'in de Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali yüksek...