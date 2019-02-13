Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı... - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Beşiktaş'ta sıcak saatler... Siyah beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldızının takımdan ayrılması an meselesi...

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... İki futbolcusunu transferle göndermesi an meselesi olan siyah beyazlılarda son gelişmelere dair detaylar ve resmi açıklama şöyle;

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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Santos Başkanı Jose Carlos Peres, yaptığı açıklamada takımının transfer hedeflerini resmen duyurdu.

Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

UOL Esporte'ye açıklamalarda bulunan Peres, "Adriano veya Felipe Jonatan'dan biri olacak. Başka alternatifimiz yok." cümlelerini kullandı.

Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Adriano'nun sözleşmesini feshetmek istediğine dair çıkan haberler üzerine Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuya ödeme yapması, bu isteğin gerçekleşmesini önlemişti.

Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Transfer resmen açıklandı...

Medel'in de Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali yüksek...

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