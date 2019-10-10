İşte Beşiktaş'ın başkan adaylarının bilinmeyenleri
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifasının ardından seçim sürecinde durum netleşiyor. Adaylık başvuruları son bulurken Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal Beşiktaş başkanlığına aday oldu. Peki Beşiktaş'ın başkan adaylar kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte adaylar hakkında detaylı bilgiler...
10 Ekim 2019 Perşembe 22:17
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Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifasının ardından adaylar belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Serdar Adalı adaylığını koyacak isimler. Beşiktaş yönetimi 26 Eylül Perşembe günü yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi.
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SERDAL ADALI
DOĞUM YERİ: ADANA YAŞ: 55 MESLEK: İŞ ADAMI (ADALI GRUP)
Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı.
Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.
İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.