İşte Beşiktaş'ın başkan adaylarının bilinmeyenleri

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifasının ardından seçim sürecinde durum netleşiyor. Adaylık başvuruları son bulurken Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal Beşiktaş başkanlığına aday oldu. Peki Beşiktaş'ın başkan adaylar kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte adaylar hakkında detaylı bilgiler...