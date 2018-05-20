İşte Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'de sezonun en büyüğü belli oldu. Şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direk gruplardan katılacak, Fenerbahçe ise 2 ön eleme oynayacak. Ligi 3. ve 4. sırada bitiren Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme ile katılacak. Teleset Mobilya Akhisarspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi gruplarına direk katılma hakkı elde etmişti. Ligi 3. bitiren Başakşehir 2, Beşiktaş ise 3 ön eleme oynayacak.