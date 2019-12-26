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26 Aralık 2019, Perşembe
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İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Son lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olan siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak 27 puanla 5. sırada kalmıştı. Gençlerbirliği ise lider Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak 16. haftayı 1 puanla kapatmıştı. Öte yandan ilk yarının kapanış mücadelesinde iki ekibin tercih edeceği kadrolar merak ediliyordu. İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:43 Güncelleme: 26.12.2019 15:55
İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

SON 2 MAÇTA MAĞLUP OLDU
Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu. Ligin 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.

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