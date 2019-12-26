Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Son lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olan siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak 27 puanla 5. sırada kalmıştı. Gençlerbirliği ise lider Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak 16. haftayı 1 puanla kapatmıştı. Öte yandan ilk yarının kapanış mücadelesinde iki ekibin tercih edeceği kadrolar merak ediliyordu. İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri.