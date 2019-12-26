Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...

Sezona kötü başlayan ancak devamında topladığı puanlarla şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

26 Aralık 2019 Perşembe 13:14 Güncelleme: 26.12.2019 13:14
Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...

Süper Lig'de özellikle son haftalarda yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, transferde büyük bir sürprize imza atabilir.

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Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...

Teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde 16 hafta sonunda topladığı 27 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, zirvedeki Sivasspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor.

Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...

Ocak ayı transfer döneminde bütçesini aşmayacak katkılar yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim ise taraftarları heyecanlandıracak cinsten...

Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...

İspanyol basınından Sport'ta yer alan iddiada, Barcelona altyapısında yetişen ve Twente'de forma giyen Ator Cantalapiedra'yla Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...

Forvet ve sağ kanatta forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun bu sezeon çıktığı 19 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 6 asiste atıfta bulunularak, birçok kulübün de listesine girdiği belirtildi.

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