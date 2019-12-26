Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...
Beşiktaş'a sürpriz golcü! 19 maçta 8 gol ve 6 asist...
Sezona kötü başlayan ancak devamında topladığı puanlarla şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Aralık 2019 Perşembe 13:14
Güncelleme: 26.12.2019 13:14
Süper Lig'de özellikle son haftalarda yakaladığı seriyle şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, transferde büyük bir sürprize imza atabilir.
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Teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde 16 hafta sonunda topladığı 27 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, zirvedeki Sivasspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor.
Ocak ayı transfer döneminde bütçesini aşmayacak katkılar yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim ise taraftarları heyecanlandıracak cinsten...
İspanyol basınından Sport'ta yer alan iddiada, Barcelona altyapısında yetişen ve Twente'de forma giyen Ator Cantalapiedra'yla Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü.
Forvet ve sağ kanatta forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun bu sezeon çıktığı 19 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 6 asiste atıfta bulunularak, birçok kulübün de listesine girdiği belirtildi.