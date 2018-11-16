İşte Babelin ayrılık planı - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    İşte Babel'in ayrılık planı

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sezon sonu için ayrılık planını hazırladı.
    16 Kasım 2018 Cuma, 11:11:53 Güncelleme: 11:12:07
    İşte Babelin ayrılık planı

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis karşılığında göndermeyi planladığı Ryan Babel, bedava ayrılmak için tüm şartları zorlamaya başladı.

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    İşte Babelin ayrılık planı

    Hollandalı oyuncunun menajeriyle yeni sözleşme konusunda büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı yönetimin, Babel'in yıllık 3 milyon euronun üzerinde para istemesini manidar bulduğu aktarıldı.

    İşte Babelin ayrılık planı

    Devre arası gelmeden Babel ile yeni sözleşme yapmak isteyen ancak menajerinin katı tutumu nedeniyle bu hedefine bir türlü ulaşamayan yönetim, Hollandalı oyuncuyu kadroda tutmaya çalışacak.

    İşte Babelin ayrılık planı

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in mutlaka takımda kalması yönündeki isteği nedeniyle bu krizi çözmeye çalışan siyah-beyazlı idareciler, anlaşma sağlanamaması durumunda Babel'in bedelsiz olarak kulüpten ayrılmasını engelleyemeyecek.

    İşte Babelin ayrılık planı

    Menajerlerin Babel için bir süredir Brezilya ve Çin kulüpleriyle görüştüğü bilen yönetimin, devre arasında bu futbolcuyu satma seçeneğini masada tuttuğu ifade edildi.

    İşte Babelin ayrılık planı

    Sözleşme uzatılamaması durumunda devre arasında Babel ile yollarını ayırarak, para kazanmanın hesaplarını da yapan siyah-beyazlılar, aynı planı Ricardo Quaresma için de düşünüyor. Kulüpten sızan bilgilere göre 35 yaşındaki Portekizli yıldız da sezon sonunda ülkesine dönmenin hesaplarını yapıyor.

    (Milliyet)

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