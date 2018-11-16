İşte Babelin ayrılık planı

Sözleşme uzatılamaması durumunda devre arasında Babel ile yollarını ayırarak, para kazanmanın hesaplarını da yapan siyah-beyazlılar, aynı planı Ricardo Quaresma için de düşünüyor. Kulüpten sızan bilgilere göre 35 yaşındaki Portekizli yıldız da sezon sonunda ülkesine dönmenin hesaplarını yapıyor.

(Milliyet)