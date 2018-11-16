Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu... - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Cenk Tosun'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

    Eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'un takımı; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton,deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi.
    16 Kasım 2018 Cuma, 09:29:36 Güncelleme: 09:30:24
    Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

    Karşılaşma 0-0 golsüz beraberlikle sonuçlanırken Cenk Tosun mücadelede görev almadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

    Son haftaların formda takımlarından Everton, Stamford Bridge'den beraberlikle ayrılarak 19 puana ulaşırken Chelsea ise puanını 28'e çıkardı.

    Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

    Milli oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Brighton maçında da kadroda olduğu halde görev almamıştı.

    Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

    Ondan önceki 5 karşılaşmada da Cenk Tosun sonradan oyuna dahil oldu ve çok az süre forma giydi.

    Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

    27 yaşındaki oyuncu sadece ligin yeni ekibi Huddersfield Town ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta 90 dakika forma şansı buldu.

    Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

    Büyük umutlarla transfer edilen milli oyuncu, Huddersfield maçı dışında oynadığı lig ve kupa maçları dahil 12 kez sahaya çıktı ancak toplam 613 dakika forma şansı bulabildi.

    Cenk Tosuna büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...
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