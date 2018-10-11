Hakan Aksoydan VAR serzenişi! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Hakan Aksoy'dan VAR serzenişi!

    Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticilerinden Hakan Aksoy, siyah-beyazlı takımın gündemini değerlendirdi.
    11 Ekim 2018 Perşembe, 21:34:04 Güncelleme: 21:37:52
    Hakan Aksoydan VAR serzenişi!

    Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarını değerlendiren Aksoy, "VAR geliyor diye bütün Beşiktaşlılar sevindi. Ama bazı şeylerin başka eller tarafından kontrol edildiğini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Hakan Aksoydan VAR serzenişi!

    Beşiktaş eski yöneticisi Hakan Aksoy'un Radyospor'a yaptığı açıklamaların satış başları;

    Hakan Aksoydan VAR serzenişi!

    "BAZI ŞEYLER BAŞKA ELLER TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR!"

    Fikret Orman, açıklamalarında haklı. Ama konuşmasına rağmen bazı şeyler devam ediyorsa onda da problemler var. VAR mı, yok mu? Sezon başından beri VAR sistemini anlayamadık

    Hakan Aksoydan VAR serzenişi!

    Başkan da bunu görüyor. Camiada 2-3 haftadır, "Beşiktaş'a sahip çık" diyor. Nedeni belli. Medel olayı, penaltı olayı… Bazı şeylerin sanki başka eller tarafından kontrol edildiğini hissediyoruz.

    Hakan Aksoydan VAR serzenişi!

    Bu sistem doğru bir sistem. Sezon başında VAR geliyor denildiğinde en çok sevinenler Beşiktaşlılar olmuştur. Fakat; bu problemin acil bir şekilde çözülmesi lazım.

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