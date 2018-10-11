Hakan Aksoydan VAR serzenişi!

"BAZI ŞEYLER BAŞKA ELLER TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR!"

Fikret Orman, açıklamalarında haklı. Ama konuşmasına rağmen bazı şeyler devam ediyorsa onda da problemler var. VAR mı, yok mu? Sezon başından beri VAR sistemini anlayamadık