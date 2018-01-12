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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Gol düellosunun galibi Beşiktaş

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    Gol düellosunun galibi Beşiktaş

    SİYAH-BEYAZLILARDAN FAİR-PLAY DAVRANIŞI

    Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Skenderbeu takımından Bajram Jashanica, Lens ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık geçirdi. Oyuncuların büyük bir bölümü o sırada sakatlanan futbolcuya bakarken, Beşiktaşlı Gökhan Gönül maçı başlattı ve devamında da Mustafa Pektemek 16'ncı dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Skenderbeu oyuncularının yoğun itirazları sonrası, Gökhan Gönül'ün takım arkadaşlarıyla konuşması ve Şenol Güneş'in de talimatıyla, Beşiktaşlı oyuncuların santradan sonra hareketsiz kalmasıyla Arnavutluk ekibinden Ali Sowe de 17'nci dakikada boş kaleye topu göndererek durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

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