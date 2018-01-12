Gol düellosunun galibi Beşiktaş

Beşiktaş 2'nci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başladı. Mitrovic'in yerine giren Medel stoperde Vida'nın partneri olurken, Tolgay'ın yerine giren Talisca da 10 numara pozisyonuna geçti. Oğuzhan ise bu devrede orta sahada görev yaptı. Bir diğer değişiklik de Babel'in yerine dahil olan Negredo'nun santrfora, Mustafa Pektemek'in de sol forvete geçmesiyle yaşandı. 2'nci devrede baskıyı artıran siyah-beyazlılar, 52'nci dakikada yine Mustafa Pektemek'in golü ile 2-1 öne geçti. 62'nci dakikada bu kez sahneye çıkan isim Negredo'ydu ve İspanyol golcü Quaresma'nın ortasında skoru 3-1'e getiren golü attı. 89'uncu dakikada Skenderbeu'dan Sabien'in attığı penaltı golü, skoru belirledi ve maç 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



