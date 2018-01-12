İşte Beşiktaş'ın santrfor listesi
Beşiktaş yönetimi, Everton'a giden Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için hummalı bir çalışma içine girmiş durumda. Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu yöneticiler bir çok isimle temasa geçerken, teknik direktör Şenol Güneş'le yapılan birebir görüşmelerin ardından transfer edilecek oyuncuyu netleştirilecek.
ÇEBİ, LARİN'İ DOĞRULADI
Kartal'ın listesinin ilk sırasında Orlando City'nin 22 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin bulunuyor. Genç oyuncuyla her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, kulübüyle pazarlıkları sürdürüyor. Siyah-beyazlıların 'yatırım' transfer olarak gördüğü Larin için İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, "Transfer döneminden önce çalışmalarımızı yapmıştık, Larin için görüşmelerimiz devam ediyor, henüz biten bir şey yok" açıklamasını yaptı.
MANDZUKİC'TE 2. TUR
Beşiktaş'ın ikinci sıradaki adayı ise dünyaca ünlü forvetlerden biri olan Mandzukic... Juventus'ta forma giyen 31 yaşındaki Hırvat golcü için yeni transfer Vida da ilk geldiği gün "Come to Beşiktaş çağırısını Mandzukic'e yapacağım" diyerek siyah- beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. İtalyan medyası da Beşiktaş yönetiminin Mandzukic için Juventus'un kapısını ikinci kez ve daha cazip bir teklifle çaldığını yazdı.
14 MAÇ 4 GOL, 1 ASİST
Transferi komitesi İngiliz ekibi Leicester City'den Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City'ye ilk teklifini sundu. 29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon euro'yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor. Cezayirli forvet bu sezon oynadığı 14 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı.
BALOTELLİ BEKLEMEDE
Uzun süredir adı gündemden düşmeyen Mario Balotelli konusu da masadaki bir başka seçenek.. Beşiktaş'a gelmeye hazır olan İtalyan forvet, teknik patron Güneş kabul ederse Negredo'dan 400 bin euro daha ucuza oynayacak. Senelik 4 milyon euro talep eden ve Devler Ligi'nde devam eden bir takımın kendisini istemesi durumunda bonservisini bedelsiz olarak alacağını söyleyen Balotelli için Beşiktaş bonservis ödemeyecek, imza parası vermeyecek
SMOLOV KIYMETE BiNDi
Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri de, Fenerbahçe'nin eski gözdelerinden biri olan Fedor Smolov... Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'da forma giyen Milli oyuncu Smolov, daha önce de Anzhi'de görev yapmıştı. 28 yaşındaki başarılı forvet, aynı zamanda kanatlarda da oynayabiliyor. Rus ekibi, senelik 4 milyon euro net para kazanan Smolov için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ederken; Wolfsburg, Zenit ve West Ham United da oyuncunun peşinde.
DEMBA BA ARACI OLDU, BABACAR'A TEKLiF GiTTi
Siyah-Beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği Fiorentina'nın Senegalli golcüsü Khouma Babacar için 6 milyon euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardı. Kartal'ın teklifine İtalyanlar'ın vereceği cevap merakla bekleniyor. Fiorentina'da bu sezon 17 maçta 552 dakika süre alan Babacar'ın düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Babacar transferi için Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba da aracı oldu.
FERNANDO KARANGA, HEM UZUN HEM DE TEKNiK
Bulgar basını da CSKA Sofya takımında forma giyen Fernando Karanga'nın Beşiktaş tarafından izlenip beğenildiği öne sürüldü. Top Sport, Karanga için Beşiktaş'ın scoutlarının Kasım-Aralık döneminde Sofya'ya 3 kez geldiğini iddia etti. Bu sezon tam bir gol makinesi olan 26 yaşındaki forvet 18 haftada 17 gol atıp 4 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için teklife sıcak bakan Karanga, 1.89'luk boyuna rağmen ayaklarına hakim.
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