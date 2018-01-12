İşte Beşiktaş'ın santrfor listesi

FERNANDO KARANGA, HEM UZUN HEM DE TEKNiK

Bulgar basını da CSKA Sofya takımında forma giyen Fernando Karanga'nın Beşiktaş tarafından izlenip beğenildiği öne sürüldü. Top Sport, Karanga için Beşiktaş'ın scoutlarının Kasım-Aralık döneminde Sofya'ya 3 kez geldiğini iddia etti. Bu sezon tam bir gol makinesi olan 26 yaşındaki forvet 18 haftada 17 gol atıp 4 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için teklife sıcak bakan Karanga, 1.89'luk boyuna rağmen ayaklarına hakim.

FOTOMAÇ