Fikret Orman resmen açıkladı! Yeni teknik direktör...
Beşiktaş Yönetimi yeni teknik direktörünü belirledi. Başkan Fikret Orman'ın resmen duyurduğu ismin takımın başına geçmesi an meselesi... İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten boşalacak teknik direktörlük koltuğuna geçecek yeni hocası...
2 Mart 2019 Cumartesi 10:59
Güncelleme: 02.03.2019 11:02
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan resmi açıklamayla Beşiktaş'taki Şenol Güneş bilmecesi cevabını buldu. Güneş'in 1 Haziran tarihinden itibaren A Milli Takım'ın başına geçmesi kesinlik kazanırken, siyah-beyazlılar yeni teknik direktörünü belirledi.
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Orman ve Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in hemen ayrılması durumunda takımın başına geçecek isim konusunda anlaştı. İşte ayrıntılar...
Yerli teknik adamlardan en fazla öne çıkan ismin Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Yalçın'ın yönetim içinde büyük oranda kabul gördüğü ifade edildi.
Yabancı teknik adamlar arasında en güçlü adayın ise Jorge Jesus olduğu belirlendi. Portekizli çalıştırıcı ile daha önce temasa geçen Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş sonrası uzun vadeli planlama yaptığı ve Jesus'un önemli bir alternatif olarak belirlendiği aktarıldı.
Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı ve Slaven Bilic gibi isimleri de listesinde tutan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in sezon sonunu beklemesi durumunda yeni teknik direktör konusunda fazla aceleci davranmayacak.