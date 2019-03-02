Fikret Orman resmen açıkladı! Yeni teknik direktör...

Yabancı teknik adamlar arasında en güçlü adayın ise Jorge Jesus olduğu belirlendi. Portekizli çalıştırıcı ile daha önce temasa geçen Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş sonrası uzun vadeli planlama yaptığı ve Jesus'un önemli bir alternatif olarak belirlendiği aktarıldı.