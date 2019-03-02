Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...
Devre arasında Beşiktaş'tan Ryan Babel'i kiralayan Fulham, Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor. İngiltere'de zor günler geçiren Babel'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar....
Onyekuru'nun sezon sonunda Everton'a dönecek olması, Luyindama'nın ise zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer dönemine 5 milyon Euro'luk giderle başlayarak eksiye düşecek olan Galatasaray, UEFA'nın, Finansal Fair-Play kriterleri kapsamında koyduğu bonservis bedeli kısıtı nedeniyle adımlarını dikkatli atarken, bedelsiz gelmesi gündemde olan Babel yakından takip edilmeye başlandı.
Bonservisinin sezon sonunda elinde olması, transfer şartlarının uygunluğu, Türkiye Ligi'ni tanıması ve hücumda birçok bölgede oynayabilme özelliği nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi.
F.BAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE! G.SARAY... HABERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...