Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Onyekuru'nun sezon sonunda Everton'a dönecek olması, Luyindama'nın ise zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer dönemine 5 milyon Euro'luk giderle başlayarak eksiye düşecek olan Galatasaray, UEFA'nın, Finansal Fair-Play kriterleri kapsamında koyduğu bonservis bedeli kısıtı nedeniyle adımlarını dikkatli atarken, bedelsiz gelmesi gündemde olan Babel yakından takip edilmeye başlandı.