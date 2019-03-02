Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e... - Fotomaç
02 Mart 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Devre arasında Beşiktaş'tan Ryan Babel'i kiralayan Fulham, Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor. İngiltere'de zor günler geçiren Babel'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar....

2 Mart 2019 Cumartesi 09:18 Güncelleme: 02.03.2019 09:24
Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Devre arasında Beşiktaş ile yollarını ayırıp Premier Lig takımlarından Fulham'a 6 aylığına imza atan 32 yaşındaki Babel'in mayıs ayında buradan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Zira düşme hattında yer alan siyah beyazlı ekibin kümede kalması oldukça zor görünüyor. İngiliz kulübünde geleceği olmadığını gören Hollandalı futbolcu, menajerine kulüp araması talimatını verdi.

Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Onyekuru'nun sezon sonunda Everton'a dönecek olması, Luyindama'nın ise zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle transfer dönemine 5 milyon Euro'luk giderle başlayarak eksiye düşecek olan Galatasaray, UEFA'nın, Finansal Fair-Play kriterleri kapsamında koyduğu bonservis bedeli kısıtı nedeniyle adımlarını dikkatli atarken, bedelsiz gelmesi gündemde olan Babel yakından takip edilmeye başlandı.

Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Bonservisinin sezon sonunda elinde olması, transfer şartlarının uygunluğu, Türkiye Ligi'ni tanıması ve hücumda birçok bölgede oynayabilme özelliği nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi.

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Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk ile yakın dost olan, aynı menajerle çalışan Babel'in temsilcisi Haatrecht, oyuncusunu sarı kırmızılılara önerdi.

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