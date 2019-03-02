Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda... - Fotomaç
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Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...
Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaraylı yıldız sezon sonunda...
Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta süre almakta zorlanan isimlere gözünü dikti.
2 Mart 2019 Cumartesi 07:43
Güncelleme: 02.03.2019 07:43
Fenerbahçe devre arasında Galatsaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan da Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmıştı.
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Hatta başkan Ali Koç, Serdar transferi için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e teşekkür edip "Elinizde böyle başka oyuncular varsa onları da isteriz" demişti.
Pek çok oyuncunun sözleşmesi sezon sonu biteceği için 10'a yakın transfer yapmak zorunda olan Fenerbahçe, rakiplerde kadroya giremeyenlere yoğunlaştı.
İlk adayın ise Sinan Gümüş olduğu bilgisine ulaşıldı.