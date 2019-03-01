Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi
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Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi

THY Euroleague'in 24. haftası Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i 84-66 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti. Obradovic'in öğrencileri bu sonucun ardından normal sezonun bitimine 6 hafta kala sezonu ilk 4 içinde bitirmeyi garantiledi.

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01 Mart 2019 , Cuma
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