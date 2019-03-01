İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex' - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümünü 'Obrigado Alex (Teşekkürler Alex)' başlığıyla yayınladı.
1 Mart 2019 Cuma 20:38 Güncelleme: 01.03.2019 20:40
İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Fenerbahçe Kulübü, taraftarların merakla beklediği belgesel serisinin ilk bölümünü yayınladı.

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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan 'Obrigado Alex' belgeseli, Fenerbahçe YouTube hesabından ilk bölümüyle yayınlandı.

İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

8 dakikalık belgesel, Alex'in 7 yıl sonra Kadıköy'e gelmesini anlatıyor.

İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Belgeselde, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçı öncesi Samandıra ve Kadıköy'e gelen Alex'in duygu dolu konuşması da yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004 yılından itibaren yaşadıklarını anlatan Alex, zaman zaman Türkçe de konuştu.

İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'

İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli...

'OBRIGADO ALEX' BELGESELİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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