İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex' - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin Alex belgeseli! 'Obrigado Alex'
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümünü 'Obrigado Alex (Teşekkürler Alex)' başlığıyla yayınladı.
1 Mart 2019 Cuma 20:38
Güncelleme: 01.03.2019 20:40
Fenerbahçe Kulübü, taraftarların merakla beklediği belgesel serisinin ilk bölümünü yayınladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan 'Obrigado Alex' belgeseli, Fenerbahçe YouTube hesabından ilk bölümüyle yayınlandı.
8 dakikalık belgesel, Alex'in 7 yıl sonra Kadıköy'e gelmesini anlatıyor.
Belgeselde, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçı öncesi Samandıra ve Kadıköy'e gelen Alex'in duygu dolu konuşması da yer aldı.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004 yılından itibaren yaşadıklarını anlatan Alex, zaman zaman Türkçe de konuştu.